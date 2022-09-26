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Казахстан не визнає псевдореферендумів рф на захоплених територіях України - МЗС
Фото: Reuters
Казахстан не визнає можливої анексії росією захоплених територій України через проведення там так званих "референдумів".
Про це заявило Міністерство закордонних справ Казахстану, передає Reuters.
"Що стосується проведення "референдумів"... Казахстан дотримується принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівноцінності та мирного співіснування", - заявив речник МЗС Айбек Смадіяров.
Він також підтвердив відданість влади Казахстану раніше озвученій позиції президента країни Касим-Жомарта Токаєва про необхідність врегулювання російсько-українського конфлікту відповідно до Статуту ООН.
"Ми підтверджуємо нашу готовність надавати всіляке сприяння налагодженню політичного діалогу. Водночас наша країна вважає, що збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні є найважливішою метою", - сказав Смадіяров.
Нагадаємо, 23 вересня 2022 року окупанти розпочали голосування на фейкових "референдумах" про входження окупованих територій України - частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - до складу росії.
Лідери західних країн вже заявили, що будь-які російські псевдореферендуми в Україні будуть нелегітимними.
Раніше повідомлялося, що Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за росію, нагадавши, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.
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26 09 2022 11:57 МЕДІА
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