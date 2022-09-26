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Казахстан не визнає псевдореферендумів рф на захоплених територіях України - МЗС

Ольга
Матарикіна
російсько-український конфлікт необхідно врегулювати відповідно до Статуту ООН
Казахстан не визнає псевдореферендумів рф на захоплених територіях України - МЗС Фото: Reuters
Казахстан не визнає можливої анексії росією захоплених територій України через проведення там так званих "референдумів".
 
Про це заявило Міністерство закордонних справ Казахстану, передає Reuters.
 
"Що стосується проведення "референдумів"... Казахстан дотримується принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівноцінності та мирного співіснування", - заявив речник МЗС Айбек Смадіяров.
 
Він також підтвердив відданість влади Казахстану раніше озвученій позиції президента країни Касим-Жомарта Токаєва про необхідність врегулювання російсько-українського конфлікту відповідно до Статуту ООН.
 
"Ми підтверджуємо нашу готовність надавати всіляке сприяння налагодженню політичного діалогу. Водночас наша країна вважає, що збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні є найважливішою метою", - сказав Смадіяров.
 
Лідери західних країн вже заявили, що будь-які російські псевдореферендуми в Україні будуть нелегітимними.
 
 
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26 09 2022 11:57
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