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Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною

Україна увійшла до списку країн другої категорії
Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення. У зв'язку з цим уряд розширив перелік країн, куди можна регулярні польоти.
Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану, передає РБК - Україна.

У країни першої категорії, найбільш благополучних по COVID-19, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає.

Проте, уряд Казахстану внесло Україну в другу категорію країн, де ситуація з COVID-19 більш важка. Туди також входять Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.

Авіарейси в країни третьої категорії, найменш благополучні за COVID-19, раніше заборонені.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує у липні відновити міжнародні рейси. Також компанія має намір розширити перелік міжнародних напрямків.

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26 06 2020 15:20
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