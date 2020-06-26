Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною
Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану, передає РБК - Україна.
У країни першої категорії, найбільш благополучних по COVID-19, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає.
Проте, уряд Казахстану внесло Україну в другу категорію країн, де ситуація з COVID-19 більш важка. Туди також входять Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.
Авіарейси в країни третьої категорії, найменш благополучні за COVID-19, раніше заборонені.
Нагадаємо, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує у липні відновити міжнародні рейси. Також компанія має намір розширити перелік міжнародних напрямків.
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