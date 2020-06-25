МАУ в липні відновить міжнародні рейси та розширить маршрут польотів
Про це РБК-Україна повідомила прес-служба авіакомпанії.
У липні авіакомпанія щоп'ятниці буде здійснюватиме лише внутрішні необоротні рейси з Києва в Одесу, Львів та Херсон. У столицю літаки будуть повертатися щонеділі. На початку серпня МАУ збільшить кількість рейсів за напрямком Київ-Одеса.
Вже з 1 липня літаки МАУ будуть здійснювати рейси Київ-Стамбул (п'ятниця та неділя), Одеса-Стамбул (щосуботи), Київ-Тель-Авів (четвер та неділя) та Одеса-Тель-Авів (щонеділі). Плануються щотижневі рейси з Києва до Амстердама (вівторок та субота) та Парижа (середа та неділя).
У другій половині місяця програму розширять рейси з Києва до Стамбула та Тель-Авіва, які здійснюватимуться щовівторка, а щосереди та щосуботи будуть рейси в Дубай. Крім того, з'являться рейси з Києва до Тбілісі, Ларнаки, Афін, Лондона та Торонто.
У серпні МАУ планує здійснювати регулярні міжнародні рейси з частотою 2-3 на тиждень за напрямками: Стамбул, Тель-Авів, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбілісі, Батумі, Ларнака, Афіни, Лондон, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага, Єреван, Мадрид, Відень, Барселона, Кишинів, також будуть періодичні рейси до Торонто.
Нагадаємо, що через загрозу поширення COVID-19 авіаперевізники Туреччини вводять нові правила, зокрема в літак не можна буде брати ручний багаж, а посадку та висадку пасажирів чітко впорядкують.
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