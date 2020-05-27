Туреччина встановила нові правила авіаперевезень

«Вам слід носити маску – і мати запасні маски, щоб міняти кожні 4 години. Дотримуйтесь соціальної дистанції усюди, де це можливо»

Через загрозу поширення COVID-19 авіаперевізники Туреччини вводять нові правила, зокрема в літак не можна буде брати ручний багаж, а посадку та висадку пасажирів чітко впорядкують.

Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові, 20 лютого 2020 року Фото: Державна прикордонна служба України

Про це розповів гендиректор авіакомпанії «Турецькі авіалінії» Білал Екші, передає власкор Укрінформу.

«Вам слід носити маску – і мати запасні маски, щоб міняти кожні 4 години. Дотримуйтесь соціальної дистанції усюди, де це можливо», - перелічив основні вимоги Екші.

Він також повідомив, що для запобігання поширення коронавірусу всі операції з оплати перельотів будуть максимально переведені в режим онлайн.

«Ручного багажу немає. Є лише маленька сумочка», - додав керівник провідного турецького перевізника.

Окрім того, за його словами, особлива увага буде приділена запобіганню скупченню людей під час посадки та висадки. Процес буде упорядковано таким чином, щоб пасажири з квитками у хвості літака сідали першими, а виходили останніми - і навпаки.

Нагадаємо, що німецька влада планує дозволити громадянам провести літній відпочинок у понад 30 країнах Європи й водночас продовжити обмеження контактів людей усередині ФРН до кінця червня.