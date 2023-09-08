Казино Pin-Up: економічна підтримка країни

Українське онлайн-казино Pin-Up є одним з найвідоміших українських казино, яке продовжує свою діяльність та вчасно сплачує податки до держбюджету. Крім того, компанія долучається до гуманітарних ініціатив та робить внесок у благодійних фондів. Роль компанії Pin-Up Ukraine у підтримці благодійних проєктів та дотриманні податкових зобов'язань, які передбачені законодавством, є надзвичайно важливою для країни сьогодні.

Податкові відрахування компанії за 2023 рік

За перше півріччя 2023 року податки Pin Up до бюджету України склали 1,067 млрд гривень. До цієї суми увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ. За перший квартал 2023 року, компанія сплатила 524,7 мільйона гривень. За другий квартал – 519,2 мільйона гривень. А також щорічні 23,4 млн гривень за ліцензію на діяльність.

Благодійні ініціативи компанії

Бренд активно залучений у благодійну діяльність. Прикладом є співпраця з фондом Pin-Up Foundation, який займається гуманітарною допомогою для українців, що постраждали від війни. Фонд спрямовує зусилля на допомогу соціально незахищеним верствам населення, розвиток освіти, спорту та охорони здоров'я в Україні. Ініціативи фонду також націлені на відновлення країни після перемоги. Загалом компанія Пін-Ап, починаючи з 24 лютого 2022 року, перерахувала 134,8 мільйона гривень на гуманітарні проєкти.

Соціально активна позиція бізнесу

Сучасний бізнес повинен думати не тільки про розвиток свого бренду, але й усвідомлювати нагальну потребу у виконанні своїх соціальних функцій. Власник компанії Ігор Зотько вірить у великий потенціал гральної індустрії в Україні та активно сприяє її розвитку. Він вважає, що ключовим фактором взаємодії держави та бізнесу є систематична сплата податків. Така практика допомагає підтримувати фінансову стабільність країни та розвиток її економіки.

Компанія ПінАп стала прикладом українського бізнесу, який не тільки ефективно працює та платить податки, але й активно сприяє благодійності. Цей бренд доводить, що соціально відповідальний підхід і здатність підтримувати соціальні та гуманітарні ініціативи можуть і повинні бути частиною діяльності сучасних компаній, що ведуть свій бізнес в Україні.