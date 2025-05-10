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ПОЛІТИКА

Келлог: 30-денне припинення вогню стане початком завершення війни в Європі

10 травня 2025, 19:42
Келлог: 30-денне припинення вогню стане початком завершення війни в Європі
джерело x.com/generalkellogg
Раніше МЗС України повідомило, що всі союзники готові припинення вогню на 30 днів.

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог вважає, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни росії проти України.

Про це Келлог написав у соцмережі Х.

“Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни”, – йдеться у повідомленні. 

За його словами, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв: "Припиніть вбивства – негайно".

Так Келлог відреагував на повідомлення міністра закордонних справ Андрія Сибіги, в якому йшлося про те, що після засідання "коаліції охочих"президенти України Володимир Зеленський і Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єри Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск зателефонували очільнику Білого дому. 

"Україна та всі союзники готові до повного і безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", — заявив він.

В МЗС вважають, якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Раніше у WSJ писали, що Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема російсько-української війни, виявилося складнішим завданням, ніж він очікував. 

війнапереговориперемир'яКіт Келлог

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