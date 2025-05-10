Лідери "коаліції рішучих" дали кремлю дедлайн на припинення вогню

За словами глави МЗС, якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Лідери "коаліції рішучих" після зустрічі у Києві зателефонували президенту США Дональду Трампу. росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X (Twitter).

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, а також французький лідер Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єри Польща та Британії Дональд Туск і Кір Стармер після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві поговорили телефоном з Трампом.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня, - ред.)", - заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Сьогодні вранці четвірка лідерів країн-союзниць України прибула до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. На вокзалі їх зустріли українські чиновники.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розчарований тим, що йому не вдалося швидко закінчити війну в Україні. За його словами, врегулювати її виявилося складніше, ніж він думав.

Трамп закликав очільника кремля владіміра путіна та президента Володимира Зеленського зупинити війну на тлі попередження від американського посольства.