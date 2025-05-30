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ПОЛІТИКА

Келлог анонсував розширену участь західних партнерів у перемовинах з росією

30 травня 2025, 09:29
Келлог анонсував розширену участь західних партнерів у перемовинах з росією
джерело x.com/generalkellogg
Кіт Келлог каже, що Україні не слід відмовлятися від переговорів з рф навіть якщо вона не представить свій "меморандум".

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог заявив, що на зустрічі у Стамбулі 2 червня мають бути присутні безпекові радники Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

"Коли ми прибудемо до Стамбула наступного тижня, ми сядемо за стіл переговорів і обговоримо: який вигляд це має мати. І з нами будуть безпекові радники з Німеччини, Франції і Британії. Коли ми були в Лондоні, саме вони допомогли нам сформувати умови щодо України. Вони також будуть там і висловлять свою думку", – сказав Келлог.

Він також заявив, що радить Україні не відмовлятися від перемовин з росією у Стамбулі.

Кіт Келлог каже, що Україні не слід відмовлятися від переговорів з рф навіть якщо вона не представить свій "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни до зустрічі у Стамбулі.

Келлог відповідав на питання про можливу відмову України від чергового раунду перемовин з рф у Стамбулі 2 червня, якщо до цього часу українська сторона не ознайомиться з пропозиціями рф.

"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", – сказав він.

Келлог наголосив, що зараз головним завданням є перемир’я і припинення вбивств.

Україна неодноразово підтверджувала готовність до повного та безумовного припинення вогню й подальшої дипломатичної роботи. Попередній раунд переговорів України та рф відбувся у Стамбулі 16 травня. російська сторона традиційно висунула неприйнятні для Києва вимоги, водночас сторони домовилися про обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”.

СШАвійнаСтамбулпереговориКіт Келлог

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