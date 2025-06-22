Келлог намагався залучити лукашенка до мирного процесу між Україною і росією

Сторони обговорили американські та європейські санкції проти білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносини білорусі з росією і Китаєм.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог на зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком хотів заручитися підтримкою щодо війни, яку розв'язала росія в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Келлог на зустрічі з лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною і росією під час переговорів, які тривали 6,5 годин.

Сторони обговорили американські та європейські санкції проти білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносини білорусі з росією і Китаєм.

Келлога в мінську супроводжував заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, який у лютому відвідав білорусь, щоб досягти угоди щодо звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій.

За даними видання, угода щодо 14 ув'язнених 21 червня прискорила процес, у якому затримані, включно з трьома американцями, звільнялися невеликими групами в останні місяці.

"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві білорусі від москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенку в можливій мирній угоді між росією та Україною", - ідеться в повідомленні.

Сторони дійшли висновку на спільній пресконференції, що живуть у "дуже небезпечний час", коли кризи можуть різко "загостритися і зростати", якщо не бути "мудрими і справедливими".

Нагадаємо, в суботу, 21 червня, президент білорусі Олександр лукашенко звільнив 14 в’язнів.

Усіх їх було звільнено за сприяння США і серед них троє громадян Польщі, один громадянин Естонії і двоє громадян Латвії, повідомили міністерства закордонних справ цих країн.