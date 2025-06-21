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Лукашенко звільнив не лише білорусів, а й громадян інших країн

21 червня 2025, 20:17
Лукашенко звільнив не лише білорусів, а й громадян інших країн
Фото: gettyimages.com
Серед звільнених в’язнів поляки, латвійці та естонець.

В суботу, 21 червня, президент бр Олександр лукашенко звільних 14 в’язнів. 

Усіх їх було звільнено за сприяння США і серед них троє громадян Польщі, один громадянин Естонії і двоє громадян Латвії, повідомили міністерства закордонних справ цих країн. 

Першим відреагувало польського МЗС і оголосило, що троє у групі з 14 ув'язнених є громадянами Польщі, звільнення яких домагався уряд Польщі. 

Під час їх передачі у посольстві США у Вільнюсі взяв участь представник МЗС Польщі.

"Дякуємо за зусилля адміністрації президента Дональда Трампа та за підтримку з боку президента Польщі Анджея Дуди. Сподіваємося, що поїздка до Мінська посланців президента США генерала Кіта Келлога, Джона Коула та Кріса Сміта є першим кроком до звільнення інших польських в'язнів, зокрема Анджея Почобута", – заявили у МЗС Польщі.

Тако міністр закордоннизх справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що завдяки президенту США Дональду Трампу та його спецпредставнику Кіту Келлогу - естонський громадянин був звільнений з білоруської в'язниці і він повертається додому. 

"Ми вдячні нашим партнерам у Державному департаменті та всім дипломатам і партнерам, які зробили це можливим", – оголосив мінсітр. 

Згодом президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив "глибоку вдячність" Дональду Трампу за допомогу у звільненні двох латвійських громадян.

Нагадаємо, що сьогодні білоруського опозиціонера Тихановського звільнили з тюрми після візиту Келлога, а також  з тюрми звільнили інших 13 в’язнів.

 

Олександр ЛукашенкоБілорусьв'язні

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