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Келлог прокоментував розмову Зеленського і Трампа

06 липня 2025, 15:57
Келлог прокоментував розмову Зеленського і Трампа
джерело x.com/generalkellogg
Напередодні глава української держави назвав розмову "найкращою за весь час".
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог похвалив Володимира Зеленського. Це сталося після його розмови з американським лідером Дональдом Трампом.
 
Про це Келлог повідомив  в X.
 
Спецпредставник президента США прокоментував телефонну розмову Трампа та Зеленського.
 
"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", - написав він.
 
Келлог також подякував Зеленському за його співчуття щодо смертельної повені в Техасі і втрат, особливо серед молоді.
 
"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття - ключова складова лідерства", - додав він.
 
Нагадаємо, 4 липня американський президент Дональд Трамп зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським. Вони обговорили російські повітряні удари й ситуацію на фронті.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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