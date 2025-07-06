Келлог прокоментував розмову Зеленського і Трампа
06 липня 2025, 15:57
джерело x.com/generalkellogg
Напередодні глава української держави назвав розмову "найкращою за весь час".
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог похвалив Володимира Зеленського. Це сталося після його розмови з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це Келлог повідомив в X.
Спецпредставник президента США прокоментував телефонну розмову Трампа та Зеленського.
"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", - написав він.
Келлог також подякував Зеленському за його співчуття щодо смертельної повені в Техасі і втрат, особливо серед молоді.
"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття - ключова складова лідерства", - додав він.
Нагадаємо, 4 липня американський президент Дональд Трамп зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським. Вони обговорили російські повітряні удари й ситуацію на фронті.