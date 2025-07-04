Зеленський зідзвонився з Трампом – ОП

Розмова вийшла хорошою.

В п’ятницю президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - йдеться у пості.

Раніше Трамп анонсував розмову із Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

В той же час, журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело сказав, що "хороша розмова" між президентами тривала близько 40 хвилин. Сторони обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання ППО в Україну.

Пізніше Зеленський написав, що провів дуже важливу й корисну розмова з Президентом США Дональдом Трампом. "Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності.

Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - написав він.



за його словами, вони говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.



Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.



"Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами", - зназначив глава держави.

Зранку ми писали, що Трамп анонсував дзвінок Зеленському.