Трамп анонсував дзвінок Зеленському
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований телефонною розмовою з лідером рф Володимиром путіним, та анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє агенція AP.
"Я дуже розчарований розмовою з путіним. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", - заявив Трамп.
За його словами, він буде говорити телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським рано вранці у п’ятницю.
Трамп повторив, що російсько-українська війна є війною Байдена, і що вона би не сталася, якби він був президентом.
Перед цим Трампа зробив нову заяву: я дуже розчарований розмовою з путіним.