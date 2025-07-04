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Трамп анонсував дзвінок Зеленському

04 липня 2025, 13:07
Трамп анонсував дзвінок Зеленському
skrin
Розмова має відбутись сьогодні в першій половині дня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований телефонною розмовою з лідером рф Володимиром путіним, та анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє агенція AP.

"Я дуже розчарований розмовою з путіним. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", - заявив Трамп.

За його словами, він буде говорити телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським рано вранці у п’ятницю.

Трамп повторив, що російсько-українська війна є війною Байдена, і що вона би не сталася, якби він був президентом.

Перед цим Трампа зробив нову заяву: я дуже розчарований розмовою з путіним.

 

Дональд ТрампВолодимир Зеленський

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