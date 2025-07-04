Трамп зробив нову заяву: я дуже розчарований розмовою з путіним

Глава Білого дому не вірить, що той покладе край війні в Україні.

Президент рф Володимир путін не хоче зупинятись і припиняти війну в Україні.

Про це сказав президент США Дональд Трамп в ефірі американських телеканалів.

"У п'ятницю я буду розмовляти із президентом Зеленським. І знаєте, я дуже розчарований розмовою з Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Справді. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", – заявив Трамп.

Також раніше Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні.