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Трамп зробив нову заяву: я дуже розчарований розмовою з путіним

04 липня 2025, 11:42
Трамп зробив нову заяву: я дуже розчарований розмовою з путіним
Фото: Reuters
Глава Білого дому не вірить, що той покладе край війні в Україні.

Президент рф Володимир путін не хоче зупинятись і припиняти війну в Україні. 

Про це сказав президент США Дональд Трамп в ефірі американських телеканалів.

"У п'ятницю я буду розмовляти із президентом Зеленським. І знаєте, я дуже розчарований розмовою з Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Справді. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", – заявив Трамп.

Також раніше Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні.

 

Володимир ПутінДональд Трамп

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