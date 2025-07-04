Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні
Президент США Дональд Трамп сказав, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що в них самих її достатньо.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами.
У нього запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні, на що той заявив:
"Ми не призупиняли".
"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", – додав Трамп.
Трамп звинуватив екс президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".
"Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе", – підсумував Трамп.
Вчора стало відомо, що путін поговорить із Трампом.