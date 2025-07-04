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Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні

04 липня 2025, 11:19
Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні
Фото: Great again
Однак США мають переконатися, що в країни вистачить для себе.

Президент США Дональд Трамп сказав, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що в них самих її достатньо.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

У нього запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні, на що той заявив: 

"Ми не призупиняли". 

"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", – додав Трамп.

Трамп звинуватив екс президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".

"Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе", – підсумував Трамп.

Вчора стало відомо, що путін поговорить із Трампом.

 

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