Трамп заперечив зупинку постачання зброї Україні

Однак США мають переконатися, що в країни вистачить для себе.

Президент США Дональд Трамп сказав, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що в них самих її достатньо.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

У нього запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні, на що той заявив:

"Ми не призупиняли".

"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", – додав Трамп.

Трамп звинуватив екс президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".

"Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе", – підсумував Трамп.

Вчора стало відомо, що путін поговорить із Трампом.