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путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом

03 липня 2025, 16:51
путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Жодних подробиць не повідомляється
російський диктатор владімір путін і президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 липня, проведуть телефонну розмову.
 
Про це йдеться у заяві голови кремля, яку наводить "РИА-Новости".
 
"Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав диктатор.
 
Він не розкрив більш докладних деталей.
 
Нагадаємо, остання розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна відбулася 4 червня.
 
Тоді під час дзвінка очільник кремля скаржився американському лідеру на операцію "Павутиння" Служби безпеки України, в рамках якої було уражено значну кількість російських стратегічних літаків.

 

ПутінТрампвійна в Україніросія окупанти

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