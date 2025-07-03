путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом
03 липня 2025, 16:51
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Жодних подробиць не повідомляється
російський диктатор владімір путін і президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 липня, проведуть телефонну розмову.
Про це йдеться у заяві голови кремля, яку наводить "РИА-Новости".
"Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав диктатор.
Він не розкрив більш докладних деталей.
Нагадаємо, остання розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна відбулася 4 червня.
Тоді під час дзвінка очільник кремля скаржився американському лідеру на операцію "Павутиння" Служби безпеки України, в рамках якої було уражено значну кількість російських стратегічних літаків.