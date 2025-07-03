путін заявив, що сьогодні поговорить із Трампом

Жодних подробиць не повідомляється

російський диктатор владімір путін і президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 липня, проведуть телефонну розмову.

Про це йдеться у заяві голови кремля, яку наводить "РИА-Новости".

"Я сьогодні буду розмовляти з президентом США", - сказав диктатор.

Він не розкрив більш докладних деталей.