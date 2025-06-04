Трамп заявив, що знову поспілкувався з путіним

Розмова тривала понад годину.

Президент США Дональд Трамп заявив, що щойно завершив розмову з очільником кремля владіміром путіним, яка тривала годину та 15 хвилин. У соцмережі Truth він розповів, що з російським диктатором він обговорював "українську атаку по російських літаках, що стояли на стоянці", а також "різні інші атаки, які вчинили обидві сторони".

"Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Президент путін дуже чітко заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази", — написав Трамп.

Також йшлося про перемовини Сполучених Штатів з Іраном стосовно нової ядерної угоди. За словами Дональда Трампа, путін запропонував свою участь у цьому процесі «і, можливо, сприяти швидкому розвʼязанню цього питання».

"Я заявив путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як мені здалося, з цього питання ми дійшли згоди", — додав американський президент.

9 травня Дональд Трамп провів розмови з Володимиром Зеленським, владіміром путіним та лідерами ЄС. Зеленський просив Трампа підняти тему 30-денного припинення вогню та можливої тристоронньої зустрічі. Після понад двогодинної розмови з Трампом путін заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, що включає припинення бойових дій. Трамп наголосив, що умови має визначати лише Київ і москва. Зеленський водночас підтвердив: Україна не виводитиме війська з частково окупованих територій. Пізніше Трамп заявив європейським лідерам, що путін не готовий зупинити війну.