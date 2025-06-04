Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що знову поспілкувався з путіним

04 червня 2025, 19:54
Трамп заявив, що знову поспілкувався з путіним
Фото: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV
Розмова тривала понад годину.

Президент США Дональд Трамп заявив, що щойно завершив розмову з очільником кремля владіміром путіним, яка тривала годину та 15 хвилин. У соцмережі Truth він розповів, що з російським диктатором він обговорював "українську атаку по російських літаках, що стояли на стоянці", а також "різні інші атаки, які вчинили обидві сторони".

"Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Президент путін дуже чітко заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази", — написав Трамп.

Також йшлося про перемовини Сполучених Штатів з Іраном стосовно нової ядерної угоди. За словами Дональда Трампа, путін запропонував свою участь у цьому процесі «і, можливо, сприяти швидкому розвʼязанню цього питання».

"Я заявив путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як мені здалося, з цього питання ми дійшли згоди", — додав американський президент.

9 травня Дональд Трамп провів розмови з Володимиром Зеленським, владіміром путіним та лідерами ЄС. Зеленський просив Трампа підняти тему 30-денного припинення вогню та можливої тристоронньої зустрічі. Після понад двогодинної розмови з Трампом путін заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, що включає припинення бойових дій. Трамп наголосив, що умови має визначати лише Київ і москва. Зеленський водночас підтвердив: Україна не виводитиме війська з частково окупованих територій. Пізніше Трамп заявив європейським лідерам, що путін не готовий зупинити війну.

Дональд ТрампВладімір Путін

Останні матеріали

Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється