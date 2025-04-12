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Келлог спростував статтю The Times щодо поділу України

12 квітня 2025, 09:04
Келлог спростував статтю The Times щодо поділу України
джерело x.com/generalkellogg
У виданні була цитата на його слова про те, що Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди.

Спецпредставник США з питань України і росії Кіт Келлог заявив, що британська газета The Times невірно інтерпретувало його слова щодо можливого розподілу відповідальності західних сил стійкості в Україні. 

Про це Келлог написав в соцмережі Х (Twitter).

"У своїй статті The Times перекрутило те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Коли я говорив про поділ, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил. Я НЕ мав на увазі поділу України",- йдеться в пості. 

Дописом Келлог відреагував на публікацію газети, де з поміткою "Ексклюзив" йшлося про те, що представник президента Трампа в Україні заявив, що країну можна поділити "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди. 

Також спецпредставник США заперечив думку про те, що англо-французькі сили, розміщені на заході від Дніпра, начебто можуть спровокувати москву. 

Келлог додав, що Україна достатньо велика країна, аби розмістити там кілька армій для забезпечення режиму припинення вогню. 

"Можна зробити так, щоби це виглядало так, як у Берліні після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона і британська зона, а також зона США", – йшлося у матеріалі The Times.

Також за його словами, США не вводитиме жодних сухопутних підрозділів. Келлог також припустив, що демілітаризовану зону 30 км можна запровадити вздовж існуючих ліній розмежування на сході.

В п’ятницю, 11 квітня, ми також писали, що спецпредставник Трампа запропонував передати росії чотири області України для досягнення миру.

 

війна в УкраїніКіт Келлог

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