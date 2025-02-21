Келлог зробив першу заяву після візиту в Україну

Спецпредставник США похвалив президента України і його команду з національної безпеки.

Американський спецпредставник з питань України і росії Кіт Келлог назвав свої переговори з президентом України Володимиром Зеленським "позитивними".

Про це він написав в соцмережі Х (Twitter).

"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Обширні та позитивні обговорення з Володимиром Зеленським, бойовим та відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - йдеться в дописі.

Вчора, 20 лютого, президент Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві.