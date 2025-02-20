Президент Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві(оновлено)

За бажанням американської сторони зустріч з журналістами скасували.

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником США з питань України і росії Кітом Келлогом відбулася без спілкування з медіа.

Про це заявив журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров.

Після зустрічі мала відбутися пресконференція, але за бажанням американської сторони її скасували, повідомив речник президента Никифоров, який також додав, що Келлог пробуде в Україні ще добу і, можливо, побуває і на фронті.

Як стало відомо пізніше, генерал Кіт Келлог продовжив своє перебування в Україні до п'ятниці включно, але поїздка на фронт, скоріше за все, не відбудеться.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України та росії, заявив, що президенту Володимиру Зеленському не будуть нав'язувати мирну угоду. За його словами, це рішення мають ухвалити він і український народ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України і росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру.

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Зеленський зазначив, що під час "хорошої розмови" з Келлогом обговорили "ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки".

Також він підтвердив спецпосланнику Трампа готовність до "сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", маючи на увазі запропоновану раніше США угоду про використання українських корисних копалин.

"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами", – додав Зеленський без уточнень.