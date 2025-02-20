Сибіга уже провів зустріч із спецпредставником США з питань України

Представнику США доповіли, яким бачать справедливий мир для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України і росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру.

Про це повідомило МЗС України.

"На зустрічі з Кітом Келлогом обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Підтвердив готовність України досягати миру завдяки силі та поділився нашим баченням необхідних кроків", - процитували у відомстві міністра.

Глава МЗС також підкреслив, що «безпека України і безпека трансатлантичного простору неподільні».

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України та росії Кіт Келлог прибув до Києва у середу вранці, 19 лютого. Його візит розпочався наступного дня після переговорів США та росії в Саудівській Аравії, на які не запрошували Україну.

Володимир Зеленський заявив, що в Україні ніхто не вірить путіну й, що спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог «отримає чіткі гарантії безпеки», необхідні Україні, а також що він планує відвідати із ним лінію фронту.