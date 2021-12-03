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Кельнський собор після 4-місячної паузи знову відкриється для туристів

Кельнський собор знову відкриється для відвідувачів з 13 березня
З 2 листопада Кельнський собор, одна з найвидатніших пам’яток Німеччини, був відкритий тільки для молитви і відвідування церковних служб.
Кельнський собор після 4-місячної паузи знову відкриється для туристів Фото: з вільних джерел

Тепер, за дотримання певних умов, собор можна буде відвідувати з туристичною метою, повідомляє "Європейська правда".

Відвідувачі повинні будуть залишати свої дані на сайті для можливості згодом сконтактувати з ними.

У соборі стежитимуть за дотриманням правил дистанціювання. Всередині ніколи не має бути більше ніж 120 осіб. 

Відвідування собору можливе тільки за фіксованим маршрутом. Всі відвідувачі повинні носити медичну маску або маску типу FFP2.

Якщо в соборі відбувається богослужіння, відвідування не допускається. Також поки немає екскурсій.

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12 03 2021 15:13
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