ВІДПОЧИНОК НОВИНИЗ 2 листопада Кельнський собор, одна з найвидатніших пам’яток Німеччини, був відкритий тільки для молитви і відвідування церковних служб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кельнський собор після 4-місячної паузи знову відкриється для туристів
Кельнський собор знову відкриється для відвідувачів з 13 березня
Фото: з вільних джерел
Тепер, за дотримання певних умов, собор можна буде відвідувати з туристичною метою, повідомляє "Європейська правда".
Відвідувачі повинні будуть залишати свої дані на сайті для можливості згодом сконтактувати з ними.
У соборі стежитимуть за дотриманням правил дистанціювання. Всередині ніколи не має бути більше ніж 120 осіб.
Відвідування собору можливе тільки за фіксованим маршрутом. Всі відвідувачі повинні носити медичну маску або маску типу FFP2.
Якщо в соборі відбувається богослужіння, відвідування не допускається. Також поки немає екскурсій.
Читайте також: Зимовий туризм в Австрії впав на 92% через пандемію
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 03 2021 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles