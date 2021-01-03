Зимовий туризм в Австрії впав на 92% через пандемію

У туристичній сфері Австрії за період з листопада 2020 року по січень 2021 року зафіксовано на понад 31 млн (92,3%) ночівель менше, ніж за цей період минулого зимового сезону.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані Statistik Austria.

"На тлі рішення органів влади про закриття закладів з 3 листопада туризм в Австрії у першій половині зимового сезону 2020/21 майже зупинився, впавши на 92,3%", - заявив гендиректор Statistik Austria Тобіас Томас.

Загалом з листопада 2020 року по січень 2021 року в Австрії, де через пандемії готелі та пансіонати приймають лише гостей у відрядженні чи на курортному лікуванні, було зареєстровано лише 2,61 млн ночівель.

При цьому, кількість самих гостей як з Австрії, так і закордонних протягом цього періоду становила 520 тис., що є зменшенням на понад 9,5 млн осіб або 94,8%.

Протягом першого місяця нового року в австрійських закладах готельної сфери було зареєстровано 790 тис. ночівель, що на 15,4 млн або 95,2% ночівель менше, ніж за січень 2020 року. Іноземних гостей у січні 2021 року в країні було 210 тисяч (падіння на 98,4%).

Через пандемію COVID-19 та вжитий урядом локдаун в Австрії з 3 листопада 2020 року і до сьогодні не працюють готелі та ресторани.

Упродовж минулої доби в республіці було виявлено понад 2100 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього хвороба забрала життя вже понад 8,5 тис. осіб. У лікарнях наразі знаходяться майже 1300 хворих на COVID-19, з них 279 – у відділеннях інтенсивної терапії.

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