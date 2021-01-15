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Український туристичний ринок минулоріч скоротився на 60-70% - Асоціація

За даними UNWTO туристичний потік у 2020 впав на 72% та відкинув галузь на рівень дев'яностих років
Ринок турагентів і туроператорів в Україні скоротився на 60-70% у пандемічному 2020 році, ситуацію пом’якшили відкриті кордони Туреччини та Єгипту.
Український туристичний ринок минулоріч скоротився на 60-70% - Асоціація Фото: travel-profi.ru

Про це у коментарі "Економічній правді" розповів виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш.

"За даними UNWTO туристичний потік у 2020 впав на 72% та відкинув галузь на рівень дев'яностих років. В Україні ситуацію дещо нівелювала відкриті та відносно доступні Туреччина та Єгипет. Але, тим не менше, за підсумками року обсяг продажів впав на 60-70%", - пояснює він.

Григораш також зазначив, що наразі складно оцінити кількість операторів, що працюють на ринку - це можна буде з’ясувати тоді, коли "буде можливість відновити повноцінну роботу".

В Асоціації мають позитивне бачення щодо розвитку галузі у 2021 році, адже країни поступово послаблюють вимоги до в’їзду, а вакцинація набуває дедалі більших масштабів.

"Так чи інакше, важливо почати відновлювати галузь вже з весни 2021 [року], адже ще один рік в такому режимі багатьом пережити буде дуже важко і це розуміють всі", - підсумував Григораш.

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15 01 2021 17:30
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