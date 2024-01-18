Кемерон порівняв путіна з Гітлером – Politico
Про це Камерон сказав в інтерв'ю для подкасту Politico.
Міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".
"Це виклик для нашого покоління", — сказав британський політик.
Він додав, що це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні умиротворювати путіна.
"Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - сказав Камерон.
Кемерон заявляє про це тоді, коли Захід намагається допомогти Україні отримати високотехнологічне озброєння для захисту від повномасштабного вторгнення росії.
"Єдине, що ми можемо зробити, - це продемонструвати протягом цього року, що путін не перемагає", – підсумував глава британського МЗС.