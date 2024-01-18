Кемерон порівняв путіна з Гітлером – Politico

Глава МЗС Британії Девід Кемерон має відчуття, що сьогоднішні події у світі нагадують передвоєнні 1930-ті роки, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера і повторює ті ж помилки з російським лідером путіним.

Про це Камерон сказав в інтерв'ю для подкасту Politico.

Міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".

"Це виклик для нашого покоління", — сказав британський політик.

Він додав, що це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні умиротворювати путіна.

"Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - сказав Камерон.

Кемерон заявляє про це тоді, коли Захід намагається допомогти Україні отримати високотехнологічне озброєння для захисту від повномасштабного вторгнення росії.

"Єдине, що ми можемо зробити, - це продемонструвати протягом цього року, що путін не перемагає", – підсумував глава британського МЗС.