Британія в 2024 намагатиметься зробити більше для України – Кемерон

Уряд Британії наступного року планує зберегти - як мінімум - на поточному рівні допомогу, яка надається Україні.

Про це пише англійська газета The Telegraph.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон назвав агресію росії однією з головних загроз світовій безпеці.

Він додав, що в 2022 і в 2023 році Британія надала Україні понад 2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки.

На питання чи лишиться такий же рівень підтримки в 2024 році - глава МЗС Британії висловив сподівання, що Лондон спробує зробити більше.

"Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу", - сказав глава МЗС.

Камерон вважає, що можна зробити більше, аби значно збільшити кількість зброї та обладнання, яке виробляється британськими оборонними фірмами, що прагнуть поповнити запаси, виснажені війною в Україні.

"Ми повинні сприймати збільшення наших запасів як щось добре для українців, а також добре для нас у більш небезпечному світі", - додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна і її британський колега Девід Кемерон підтвердили важливість підтримки України та висловили впевненість у тому, що путін програє.

На початку місяця ми писали, що Британія надала Україні допомоги на £4,7 млрд і підтримуватиме країну й надалі.