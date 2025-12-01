Польща отримала 6,2 млрд євро від ЄС у межах відновлення після пандемії

Завдяки чому країна отримала вже 45% коштів, передбачених на реалізацію її національного плану реформ і інвестицій.

Європейська комісія сьогодні перерахувала Польщі 6,2 млрд євро у вигляді грантів і позик, здійснивши третій платіж у межах Механізму відновлення та стійкості (RRF), який є ключовим елементом програми NextGenerationEU.

Про це інформує пресслужба Єврокомісії.

Торік у грудні Польща подала третій запит на платіж у межах RRF, який охоплював виконання 19 інвестиційних проєктів та 17 реформ. Переважна частина цих заходів спрямована на підвищення енергоефективності домогосподарств, розвиток планування землекористування, відновлювану енергетику на суші й морі, впровадження мереж 5G, кібербезпеку, безпеку транспорту, професійну освіту, стандарти догляду за дітьми та довгостроковий догляд.

29 жовтня Єврокомісія надала позитивну попередню оцінку третьому платіжному запиту Польщі. Загальний обсяг фінансування польського плану відновлення та стійкості становить 59,8 млрд євро: з них 25,3 млрд євро у вигляді грантів та 34,5 млрд євро у вигляді позик.

Як і для всіх держав-членів, виплати Польщі за RRF залежать від успішної реалізації її національного плану. Завдяки третьому платежу країна отримала вже 45% коштів, передбачених поточною версією плану.

Механізм відновлення та стійкості (RRF), створений у 2021 році, є головним інструментом ЄС для підтримки економічного відновлення після пандемії COVID-19. Він надає фінансування державам-членам на основі виконання національних планів, які поєднують реформи та інвестиції та відповідають стратегічним цілям Євросоюзу.