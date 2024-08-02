Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США готові відправити додаткові літаки на Близький Схід – NYT

02 серпня 2024, 18:19
США готові відправити додаткові літаки на Близький Схід – NYT
Фото: telegraf.com.ua
Точна кількість літаків ще обговорюється.

Вашингтон готується відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану і його партнерів в Газі, Лівані та Ємені, які вони завляють, що атакують Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть Ісмаїла Ханіє. 

Про це повідомляє газета The New York Times.

Скільки літаків відправити, ще обговорюється, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Проте американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєздатності і захисту американських військ та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угруповань, які підтримуються Іраном.

Видання пишке, що кількість американських літаків, які буде направлена на Близький Схід, ще не вирішена. 

Та й саме перекидання наразі остаточно не схвалили топ-чиновники Пентагону, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна. 

Джерела зазначають, що США хочуть "якнайшвидше відправити потрібну кількість літаків", які допоможуть захистити Ізраїль, не створюючи враження ескалації конфлікту.

Ми також писали, що США готуються, що Іран атакує Ізраїль найближчим часом.

 

СШАІзраїльпідтримка

Останні матеріали

путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється