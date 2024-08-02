США готові відправити додаткові літаки на Близький Схід – NYT

Точна кількість літаків ще обговорюється.

Вашингтон готується відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану і його партнерів в Газі, Лівані та Ємені, які вони завляють, що атакують Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть Ісмаїла Ханіє.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Скільки літаків відправити, ще обговорюється, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Проте американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєздатності і захисту американських військ та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угруповань, які підтримуються Іраном.

Видання пишке, що кількість американських літаків, які буде направлена на Близький Схід, ще не вирішена.

Та й саме перекидання наразі остаточно не схвалили топ-чиновники Пентагону, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерела зазначають, що США хочуть "якнайшвидше відправити потрібну кількість літаків", які допоможуть захистити Ізраїль, не створюючи враження ескалації конфлікту.

Ми також писали, що США готуються, що Іран атакує Ізраїль найближчим часом.