46% громадян США переконані, що їхня країна робить недостатньо для підтримки України.

На тлі російських атак дедалі більше американців хочуть, щоб Вашингтон посилив підтримку України.

Такими є результати нового опитування, опублікованого 28 серпня консалтинговою компанією Gallup.

Ще 27% опитаних вважають обсяг допомоги достатнім, а 25%, що Вашингтон робить занадто багато.

Згідно з даними, виборці Демократичної партії здебільшого вважають підтримку України недостатньою, тоді як серед республіканців думки поділилися: більшість переконані, що США роблять або достатньо, або навіть надто багато.

З початком передвиборчої кампанії Дональда Трампа помітно зросла кількість виборців-демократів і незалежних, які вважають, що допомога Україні має бути більшою. Водночас серед республіканців побільшало тих, хто вважає нинішній рівень підтримки достатнім.

Також опитування показало, що понад дві третини американців не вірять у швидке укладення мирної угоди між Україною та росією, яка б завершила повномасштабну війну.

Опитування проводилось 1–15 серпня.