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Кемерон зустрінеться з міністрами ЄС для збільшення допомоги Україні – The Guardian

14 лютого 2024, 09:11
Кемерон зустрінеться з міністрами ЄС для збільшення допомоги Україні – The Guardian
Девід Кемерон. Колаж: tntmagazine.com
Британія сподівається, що США погодяться на додаткову допомогу і, що адміністрація Байдена зможе надати допомогу Києву незалежно від Конгресу.

Європа має збільшити виробництво боєприпасів і направити прибуток від вилучених російських активів у Європі Києву, вважає міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Камерон, якого цитує The Guardian.

"Камерон обговорить зміцнення оборони та фінансування України з представниками ЄС на фоні постійної загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку Києву. Він також порушить питання передачі Україні прибутку від російських активів в європейських банках", - йдеться в матеріалі. 

Міністр закордонних справ має відвідати Болгарію і Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Євросоюзу на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.

Крім того, Камерон сказав, що Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.

Раніше Кемерон заявляв, що Британія в 2024 намагатиметься зробити більше для України.

 

допомогаБританіяКамерон

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