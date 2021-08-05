НОВИНИВлада Кенії починає перший в історії країни національний перепис дикої природи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кенія проведе перший перепис дикої природи
Перепис також допоможе визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню
Парк слонів Тембе
Національний перепис офіційно почнеться на півдні країни в заповіднику Шимба-Гіллс, повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.
Служба дикої природи Кенії заявила, що цей захід покликаний з'ясувати загальну кількість тварин та їх розселення по країні.
Як зазначається, перепис також допоможе "визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню".
Загалом у Кенії налічується кількадесят національних парків та заповідників дикої природи.
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08 05 2021 13:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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