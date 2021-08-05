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Кенія проведе перший перепис дикої природи

Перепис також допоможе визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню
Влада Кенії починає перший в історії країни національний перепис дикої природи.
Кенія проведе перший перепис дикої природи Парк слонів Тембе
Національний перепис офіційно почнеться на півдні країни в заповіднику Шимба-Гіллс, повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.
 
Служба дикої природи Кенії заявила, що цей захід покликаний з'ясувати загальну кількість тварин та їх розселення по країні.
 
Як зазначається, перепис також допоможе "визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню".
 
 Загалом у Кенії налічується кількадесят національних парків та заповідників дикої природи.
 
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08 05 2021 13:05
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