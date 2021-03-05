НОВИНИПівденно-Африканська Республіка планує заборонити розведення в неволі левів — тварин використовували для полювання або в контактних зоопарках, де їх могли гладити туристи. Замовлене урядом дослідження показало, що ця практика шкодить тваринам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південна Африка заборонить розводити левів у неволі з комерційною метою
Розведення левів у неволі з комерційною чи туристичною метою шкодить екотуризму, від якого залежить збереження популяцій левів у дикій природі. Також це збільшує ризик браконьєрства й незаконної торгівлі тваринами
Фото: Kim Bartlett - Animal People, Inc. / Flickr
Про це заявила міністерка з питань довкілля ПАР Барбара Крісі під час презентації дослідження 2 травня, повідомляє пресслужба міністерства.
За словами Крісі, розведення левів у неволі з комерційною чи туристичною метою шкодить екотуризму, від якого залежить збереження популяцій левів у дикій природі. Також це збільшує ризик браконьєрства й незаконної торгівлі тваринами.
Група фахівців, яка проводила дослідження, порадила уряду Південної Африки заборонити тримання та розведення левів у неволі. Міністерка з питань довкілля заявила, що розпочне відповідні консультації з галуззю.
Вона наголосила, що заборона впроваджуватиметься поступово і не стосуватиметься полювання на левів у дикій природі - наразі в ЮАР воно дозволене, але регулюється владою, і є джерелом прибутку для туристичної галузі країни.
Група фахівців також порадила уряду Південної Африки провести консультації з іншими країнами регіону, щоб визначити, що робити з запасами слонової та носорогової кістки: наприклад, чи можна дозволити її продаж.
Екоактивісти й захисники тварин не перший рік закликають Південну Африку заборонити розведення левів у неволі. За оцінками Humane Society International, в країні для цього відведені понад 400 установ, де тримають 10-12 тисяч тварин. А в диких умовах у ПАР, за даними Трасту з питань дикої природи, що перебуває під загрозою зникнення, які наводить місцевий портал DNYUZ, живуть усього-навсього 3 500 левів.
Всесвітнє товариство захисту тварин привітало рішення південноафриканського уряду, назвавши його "сміливим кроком"та "перемогою для дикої природи".
Прихильники розведення левів у неволі вважають, що це один зі способів збереження тварин, проте критики називають його жорстоким. Окрім цього, вони також говорять, що леви, яких тримають у клітках, здатні передавати захворювання іншим тваринам і людям.
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03 05 2021 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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