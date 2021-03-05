Південна Африка заборонить розводити левів у неволі з комерційною метою

Розведення левів у неволі з комерційною чи туристичною метою шкодить екотуризму, від якого залежить збереження популяцій левів у дикій природі. Також це збільшує ризик браконьєрства й незаконної торгівлі тваринами

Південно-Африканська Республіка планує заборонити розведення в неволі левів — тварин використовували для полювання або в контактних зоопарках, де їх могли гладити туристи. Замовлене урядом дослідження показало, що ця практика шкодить тваринам.

Про це заявила міністерка з питань довкілля ПАР Барбара Крісі під час презентації дослідження 2 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Крісі, розведення левів у неволі з комерційною чи туристичною метою шкодить екотуризму, від якого залежить збереження популяцій левів у дикій природі. Також це збільшує ризик браконьєрства й незаконної торгівлі тваринами.

Група фахівців, яка проводила дослідження, порадила уряду Південної Африки заборонити тримання та розведення левів у неволі. Міністерка з питань довкілля заявила, що розпочне відповідні консультації з галуззю.

Вона наголосила, що заборона впроваджуватиметься поступово і не стосуватиметься полювання на левів у дикій природі - наразі в ЮАР воно дозволене, але регулюється владою, і є джерелом прибутку для туристичної галузі країни.

Група фахівців також порадила уряду Південної Африки провести консультації з іншими країнами регіону, щоб визначити, що робити з запасами слонової та носорогової кістки: наприклад, чи можна дозволити її продаж.

Екоактивісти й захисники тварин не перший рік закликають Південну Африку заборонити розведення левів у неволі. За оцінками Humane Society International, в країні для цього відведені понад 400 установ, де тримають 10-12 тисяч тварин. А в диких умовах у ПАР, за даними Трасту з питань дикої природи, що перебуває під загрозою зникнення, які наводить місцевий портал DNYUZ, живуть усього-навсього 3 500 левів.

Всесвітнє товариство захисту тварин привітало рішення південноафриканського уряду, назвавши його "сміливим кроком"та "перемогою для дикої природи".

Прихильники розведення левів у неволі вважають, що це один зі способів збереження тварин, проте критики називають його жорстоким. Окрім цього, вони також говорять, що леви, яких тримають у клітках, здатні передавати захворювання іншим тваринам і людям.