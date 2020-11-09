За 50 років диких тварин стало на дві третини менше

Це загрожує, власне, і нашому існуванню теж

Кількість тварин, що живуть у дикій природі, за період із 1970 по 2016 рік знизилася на 68% у всьому світі, причому темпи скорочення їхніх популяцій не зменшуються.

Це безпосередньо впливає і на добробут людей, оскільки призводить до руйнування екосистем і ресурсів, якими ми користуємося, повідомляє "Громадське".

Кількість диких тварин є важливим показником добробуту планети, а тому їхнє скорочення - особливо з урахуванням пандемії коронавірусу - може бути "катастрофічним", йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) "Жива планета-2020".

"Ми не можемо вберегти людство від наслідків знищення довкілля. Час відновити наші зіпсовані відносини з природою задля добра видів і людей", - закликав керівник американського представництва Фонду Картер Робертс.

Всесвітній фонд дикої природи систематизував усю статистику за період із 1970 по 2016 роки, яку збирали природоохоронні організації. Вона охоплює понад 20 тисяч видів ссавців, птахів, рептилій, земноводних і риб.

У випадку звіту "Жива планета-2020" автори послуговувалися індексом зростання / падіння популяцій диких тварин. Він не вказує на кількість видів, що зникли чи перебувають під загрозою зникнення. Так дослідники і виявили скорочення популяцій диких тварин на 68%.

Найбільш катастрофічна ситуація - в Латинській Америці, де диких тварин за майже пів століття стало менше на рекордні 94%. Порівняно сприятлива ситуація - в регіоні Європи та Центральної Азії, де падіння склало 24%. Але на всіх континентах скорочення лише збільшується, зазначають у звіті.

Фото: John Schnell / Alaska Wilderness Charters Як підрахували у WWF, людська діяльність призвела до зміни 75% території Землі, не вкритої льодом. А з 2000 року через природні й техногенні чинники непридатними до життя стали 1,9 мільйона квадратних кілометрів цієї землі - це трохи більш як три України. Окремо Всесвітній фонд дикої природи у своєму звіті звернув увагу на морських тварин. З’ясувалося, що порівняно з іншими видами тварин найбільш стрімко скорочується кількість тварин, що живуть у прісноводних водоймах, - на 84% із 1970 по 2016 роки. Також WWF нагадує, що людство давно порушило екологічний баланс і використовує більше природних ресурсів, ніж встигає відновитися. У 2020 році річний запас природних ресурсів (воду, чисте повітря, ґрунт тощо), які планета здатна відновити протягом року, ми вичерпали 22 серпня - на місяць пізніше, ніж у 2019-му. Фото: pxhere У звіті "Жива природа-2020" вказується: найбільш руйнівного впливу на популяції диких тварин завдала експлуатація земельних ресурсів, зокрема тих, які раніше не зазнавали людського впливу. А в прийдешні роки посилиться роль глобального потепління. Утім, попри похмуру статистику, у WFF оптимістично стверджують, що негативні тенденції можна сповільнити і обернути - але для цього потрібні "невідкладні та безпрецедентні заходи": рішуча боротьба зі змінами клімату, зміна підходів до виробництва і споживання їжі та вкладання коштів у природоохоронні заходи. "Молоде покоління все більш усвідомлює зв’язок між добробутом планети і власним майбутнім. І воно вимагає дій від очільників своїх держав. Нам потрібно їх підтримувати в боротьбі за справедливу й екологічно збалансовану планету", - стверджує провідна науковиця WWF Ребекка Шоу.

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