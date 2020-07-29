CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська міська рада рекомендує штрафувати людей, які експлуатують тварин для фото- та відеозйомки за гроші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві рекомендують штрафувати за використання тварин для фото за гроші
Зокрема депутати закликали Нацполіцію в Києві посилити контроль за дотриманням статті 89 Кодексу України про адмінправопорушення
Фото:Twitter
74 депутати Київради підтримали рішення "Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин в м. Києві", повідомляє "Громадське".
Зокрема депутати закликали Нацполіцію в Києві посилити контроль за дотриманням статті 89 Кодексу України про адмінправопорушення. Санкція статті передбачає штраф 3400 - 5100 грн та конфіскацію тварини, якщо з нею жорстоко поводяться.
Якщо жорстоке поводження фіксують щодо двох та більше тварин, то людині загрожує від 5100 до 8500 грн, адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку вирішили заборонити продаж фуа-гра
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29 07 2020 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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