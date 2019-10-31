У Нью-Йорку вирішили заборонити продаж фуа-гра

Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів

Місцева влада Нью-Йорка підтримала заборону на продаж фуа-гра - делікатесу з гусячої або качиної печінки - через жорстоке поводження з птахами.

Зараз фуа-гра є в меню приблизно тисячі ресторанів Нью-Йорка, повідомляє "Громадське".

Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів.

Очікується, що закон невдовзі підпише глава міста Білл де Блазіо й він набуде чиності з 2022 року. За його порушення передбачений штраф у дві тисячі доларів.

Нагадаємо, що у Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів