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У Нью-Йорку вирішили заборонити продаж фуа-гра

Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів
Місцева влада Нью-Йорка підтримала заборону на продаж фуа-гра - делікатесу з гусячої або качиної печінки - через жорстоке поводження з птахами.
У Нью-Йорку вирішили заборонити продаж фуа-гра Фото: newsvl.ru

Зараз фуа-гра є в меню приблизно тисячі ресторанів Нью-Йорка, повідомляє "Громадське".

Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів. 

Очікується, що закон невдовзі підпише глава міста Білл де Блазіо й він набуде чиності з 2022 року. За його порушення передбачений штраф у дві тисячі доларів.

Нагадаємо, що у Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів

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31 10 2019 10:55
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