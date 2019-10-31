CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісцева влада Нью-Йорка підтримала заборону на продаж фуа-гра - делікатесу з гусячої або качиної печінки - через жорстоке поводження з птахами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку вирішили заборонити продаж фуа-гра
Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів
Фото: newsvl.ru
Зараз фуа-гра є в меню приблизно тисячі ресторанів Нью-Йорка, повідомляє "Громадське".
Законодавці пояснили заборону тим, що для виробництва делікатесу птахів примусово годують через трубку в горлі, у зв’язку з чим їхня печінка збільшується до 10 разів.
Очікується, що закон невдовзі підпише глава міста Білл де Блазіо й він набуде чиності з 2022 року. За його порушення передбачений штраф у дві тисячі доларів.
Нагадаємо, що у Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів
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31 10 2019 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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