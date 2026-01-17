ЄС та країни Південної Америки підписали історичну угоду про вільну торгівлю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що угода відкриває новий етап у відносинах між двома регіонами.

Європейський Союз і південноамериканський торговельний блок МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю. Підписання відбулося у столиці Парагваю Асунсьйоні.

Про це повідомляє Euractiv.

Церемонія пройшла в будівлі Центрального банку Парагваю — символічному місці, де у 1991 році було підписано Договір Асунсьйона, що започаткував МЕРКОСУР, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай.

З боку країн МЕРКОСУР участь у підписанні взяли президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав’єр Мілей, президент Уругваю Яманду Орсі, а також президент Панами Хосе Рауль Муліно, чия країна є асоційованим членом блоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що угода відкриває новий етап у відносинах між двома регіонами. За її словами, сторони роблять вибір на користь справедливої торгівлі замість тарифів і довгострокового продуктивного партнерства замість ізоляції.

Вона також підкреслила геополітичне значення домовленостей, зазначивши, що коли такі регіони, як ЄС і МЕРКОСУР, виступають єдиним голосом у глобальних питаннях, це має суттєвий вплив на світову політику та економіку.

Очікується, що угода про вільну торгівлю сприятиме зростанню товарообігу, розширенню доступу компаній до ринків обох регіонів та зміцненню економічної співпраці між Європою і Південною Америкою.