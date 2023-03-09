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ПОЛІТИКА

Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт

09 березня 2023, 08:52
Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт
Джерело: 5.ua
Масові протести у Тбілісі багатьом нагадали український Майдан.

Парламентська більшість партії "Грузинська мрія" відкликала вже ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести.

Про це повідомляє місцева редакція Радіо Свобода. 

"Необхідно, щоб енергія кожного нашого співгромадянина витрачалася не на протистояння, але на розвиток країни в правильному напрямку. Враховуючи все вищесказане, як і кожен член суспільства .Ми прийняли рішення відкликати підтриманий нами законопроєкт без будь-яких застережень", - йдеться у заяві партії. 

Вчора Європарламент звернувся до грузинської влади із закликом відкликати законопроект, який у народі отримав назву про "іноагентів".

Як відомо, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Грузіяпротестизаконопроєкт

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