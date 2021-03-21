Керівник BioNTech сподівається, що карантинні заходи в Європі пом'якшать до осені

Керівник німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін оптимістично налаштований щодо поширення коронавірусу в Європі та прогнозує пом'якшення карантинних заходів до вересня.

"У багатьох європейських країнах і США ми, ймовірно, не потребуватимемо обмежень до кінця літа. Будуть спалахи, але це буде фоновий шум. Будуть мутації, але вони нас не злякають", - розповів він газеті Welt am Sonntag, пише "Інтерфакс-Україна".

BioNTech - партнер Pfizer у створенні однієї з перших вакцин від COVID-19, широко схвалених для використання.

Уряди країн Євросоюзу стикаються з критикою через повільний початок кампаній з вакцинації, а проблеми з поставками препаратів призводять до того, що ЄС відчутно відстає від таких країн, як Ізраїль, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Станом на 20 березня в Німеччині лише близько 9% населення отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу, тоді як у Великобританії першу дозу введено не менше ніж 50% дорослих.

Повільне розгортання кампанії з вакцинації може змусити німецьку владу загальмувати спроби поступового відновлення повномасштабної економічної діяльності, відзначають західні ЗМІ. Це пов'язано з тим, що рівень зараження коронавірусом перевищує 100 випадків на 100 тис. осіб населення на тиждень. Це поріг, вище якого, вважають в уряді ФРН, повинні бути запроваджені більш суворі правила дистанціювання, щоб зупинити перевантаженість системи охорони здоров'я.

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