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ПОЛІТИКА

Керівник Китаю зробить заяву в річницю вторгнення рф в Україну

17 лютого 2023, 12:16
Керівник Китаю зробить заяву в річницю вторгнення рф в Україну
Фото: з вільного доступу
Світ сприймає річницю російського нападу на Україну як дуже важливу і значущу дату.

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир". Очікується, що він звернеться у річницю вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Sky News.

Про плани Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів його про намір лідера.

Нагадаємо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну і зайняв мовчазну позицію. Пекін відкрито не підтримував росію, проте після лютого минулого року посилив торговельні зв'язки з нею.

Також зазначимо, що головний дипломат Китаю Ван І перебуває з візитом у Європі. Він вже відвідав Францію та Італію, а сьогодні візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Китайвійнарф тероризм

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