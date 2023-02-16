Макрон і головний дипломат Китаю обговорили "спільну мету" досягнення миру в Україні – CNN

Обговорили зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Головний дипломат Китаю Ван І провів у середу зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє CNN.

У заяві, оприлюдненій китайським посольством, було зазначено, що "Китай цінує роль Франції як незалежної великої держави".

"Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності та завжди намагається сприяти миру та проводити переговори", - йдеться у заяві.

Крім того, заявляється, що Китай готовий працювати з Францією та міжнародним співтовариством, щоб вивчити політичні засоби для вирішення проблеми та досягнення припинення вогню та завершення війни якомога швидше.

У попередній заяві Єлисейського палацу також зазначалося, що обидві країни мають "однакову мету" щодо України, а Макрон наголосив на "наслідках цього конфлікту для міжнародного миру і безпеки, а також на підтримці Францією країни-агресора".

Нагадаємо, сьогодні 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва.