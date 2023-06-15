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Керівник МАГАТЕ приїхав на ЗАЕС

15 червня 2023, 14:04
Керівник МАГАТЕ приїхав на ЗАЕС
Фото: УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав свій візит на тимчасово захоплену російськими військами Запорізьку АЕС.

Про це пише НАЕК "Енергоатом" Telegram-каналі.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться в дописі.

Днями президент Володимир Зеленський обговорив і гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі кроки, необхідні для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС і підтримав пропозицію відправити групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що вчора гендиректор МАГАТЕ відклав візит на Запорізьку АЕС через можливі ризики.
МАГАТЕЗАЕСГроссі

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