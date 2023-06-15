Керівник МАГАТЕ приїхав на ЗАЕС
15 червня 2023, 14:04
Фото: УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав свій візит на тимчасово захоплену російськими військами Запорізьку АЕС.
Про це пише НАЕК "Енергоатом" Telegram-каналі.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться в дописі.
Днями президент Володимир Зеленський обговорив і гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі кроки, необхідні для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС і підтримав пропозицію відправити групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС.Нагадаємо, що вчора гендиректор МАГАТЕ відклав візит на Запорізьку АЕС через можливі ризики.