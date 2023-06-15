Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав свій візит на тимчасово захоплену російськими військами Запорізьку АЕС.

Про це пише НАЕК "Енергоатом" Telegram-каналі.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться в дописі.

Днями президент Володимир Зеленський обговорив і гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі кроки, необхідні для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС і підтримав пропозицію відправити групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС.