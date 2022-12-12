Керівник ООН з питань допомоги прибув до України

Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс прибув в Україну із чотириденним візитом.

Про це пише Sky News.

В ООН повідомляють, що заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги відвідає Миколаїв разом із прифронтовим містом Херсон, яке було звільнено минулого місяця.

"Гріффітс побачить вплив гуманітарного реагування та нові виклики, які виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур", – йдеться в повідомленні.

У Херсоні, який був відвойований у російських військ у листопаді після приблизно дев’яти місяців російської окупації, він побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.