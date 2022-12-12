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ПОЛІТИКА

Керівник ООН з питань допомоги прибув до України

12 грудня 2022, 13:10
Керівник ООН з питань допомоги прибув до України
Фото: Укрінформ
Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс прибув в Україну із чотириденним візитом.

Про це пише Sky News. 

В ООН повідомляють, що заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги відвідає Миколаїв разом із прифронтовим містом Херсон, яке було звільнено минулого місяця.

"Гріффітс побачить вплив гуманітарного реагування та нові виклики, які виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур", – йдеться в повідомленні.

У Херсоні, який був відвойований у російських військ у листопаді після приблизно дев’яти місяців російської окупації, він побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.

 

 


ООНУкраїна

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