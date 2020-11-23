Керівник патрульної поліції випробував на собі дію електрошокера Taser -Аваков

Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень

Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Twitter і розмістив відповідне відео.

Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Twitter і розмістив відповідне відео.

"Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень", - написав міністр.

Аваков розмістив відео, на якому Жуков демонструє роботу електрошокера на собі.

"Taser допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, якщо ситуація потребує екстрених заходів", - розповів начальник патрульної поліції.

За його словами, цим приладом користуються поліцейські у багатьох країнах.

"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника... Використання Taser схвалило Міністерство охорони здоров'я України" - сказав Жуков і протестував на собі.

"Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був у свідомості й міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття зникли", - розповів Жуков про свої відчуття після застосування електрошокера.

Нагадаємо, що Уряд хоче збільшити кількість випадків, коли поліцейські можуть застосовувати електрошокери