Керівник патрульної поліції випробував на собі дію електрошокера Taser -Аваков
Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Twitter і розмістив відповідне відео.
"Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень", - написав міністр.
Аваков розмістив відео, на якому Жуков демонструє роботу електрошокера на собі.
"Taser допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, якщо ситуація потребує екстрених заходів", - розповів начальник патрульної поліції.
За його словами, цим приладом користуються поліцейські у багатьох країнах.
"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника... Використання Taser схвалило Міністерство охорони здоров'я України" - сказав Жуков і протестував на собі.
"Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був у свідомості й міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття зникли", - розповів Жуков про свої відчуття після застосування електрошокера.
Нагадаємо, що Уряд хоче збільшити кількість випадків, коли поліцейські можуть застосовувати електрошокери
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