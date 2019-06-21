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Керівник студії "Мамахохотала" оголосив, що йде в депутати від "Слуги народу"

Грищук пообіцяв, що в разі перемоги буде підтримувати курс України на євроінтеграцію та розвиток електронної демократії
Керівник гумористичної студії "Мамахохотала", комік Роман Грищук йде в депутати на одномандатному окрузі в Києві від президентської партії "Слуга народу".
Керівник студії "Мамахохотала" оголосив, що йде в депутати від "Слуги народу" Фото:Facebook

Грищук розповів, що подав заявку до "Слуги народу", і її схвалили: коміка висунули в депутати від "Слуги народу" у 222 окрузі - це Солом’янський район Києва, повідомляє "Громадське".

Грищук пообіцяв, що в разі перемоги буде підтримувати курс України на євроінтеграцію та розвиток електронної демократії.

"Планую зосередитися на проблемах освіти, екології та молодіжної політики. Про свої конкретні плани і програму розповім окремим постом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.

 

 
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21 06 2019 15:59
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