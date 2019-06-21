ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник гумористичної студії "Мамахохотала", комік Роман Грищук йде в депутати на одномандатному окрузі в Києві від президентської партії "Слуга народу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівник студії "Мамахохотала" оголосив, що йде в депутати від "Слуги народу"
Грищук пообіцяв, що в разі перемоги буде підтримувати курс України на євроінтеграцію та розвиток електронної демократії
Фото:Facebook
Грищук розповів, що подав заявку до "Слуги народу", і її схвалили: коміка висунули в депутати від "Слуги народу" у 222 окрузі - це Солом’янський район Києва, повідомляє "Громадське".
Грищук пообіцяв, що в разі перемоги буде підтримувати курс України на євроінтеграцію та розвиток електронної демократії.
"Планую зосередитися на проблемах освіти, екології та молодіжної політики. Про свої конкретні плани і програму розповім окремим постом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність