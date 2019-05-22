Керівник УДО Гелетей йде зі своєї посади
За словами начальника Управління Державної охорони Валерія Гелетея, він вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально, йдеться в "УП".
"Пишаюсь кожним своїм робочим днем в Управлінні державної охорони України. Разом із тим, розумію, що новообраний Президент України повинен формувати свою власну команду",- написав він під фотографією з рапортом у себе на Facebook-сторінці.
"Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.
"Високопрофесійні дії нашого підрозділу народили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України", - додав він і подякував колегам за роботу.
Також він побажав своєму наступнику сил, мудрості й наснаги.
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