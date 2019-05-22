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Керівник УДО Гелетей йде зі своєї посади

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявив, що написав рапорт на звільнення
Гелетей заявив про своє звільнення і наголосив, що не зробив цього раніше, бо йти з посади напередодні інавгураціїї було б безвідповідально.
Керівник УДО Гелетей йде зі своєї посади Валерій Гелетей. Фото: vikna.if.ua

За словами начальника Управління Державної охорони Валерія Гелетея, він вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально, йдеться в "УП".

"Пишаюсь кожним своїм робочим днем в Управлінні державної охорони України. Разом із тим, розумію, що новообраний Президент України повинен формувати свою власну команду",- написав він під фотографією з рапортом у себе на Facebook-сторінці.

"Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.

"Високопрофесійні дії нашого підрозділу народили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України", - додав він і подякував колегам за роботу.

Також він побажав своєму наступнику сил, мудрості й наснаги.

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22 05 2019 17:13
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