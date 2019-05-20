CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗастава за в.о. голови Державної служби зайнятості складає - 20 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівника Держслужби зайнятості заарештували
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для впійманого правоохоронцями на хабарі в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка
Фото: antikor.com.ua
"В.о.голови Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави 20 млн грн", - написала на своїй сторінці у Facebook працівниця Департаменту захисту економіки Нацполіції Наталія Калиновська, йдеться в "Укрінформ".
Нагадаємо, 17 травня Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі з в.о. голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за "відкати" при будівництві об‘єктів соціального призначення.
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20 05 2019 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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