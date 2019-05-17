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Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником, – Луценко

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка"
Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником, – Луценко Валерій Ярошенко

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав Генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата Сергія Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва.

 

 

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17 05 2019 16:20
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