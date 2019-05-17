Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником, – Луценко "Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка"

Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Валерій Ярошенко

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав Генпрокурор Юрій Луценко у Facebook. За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень. Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата Сергія Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію