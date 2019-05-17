БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВійськова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником, – Луценко
"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка"
Валерій Ярошенко
"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови державної служби зайнятості України В.Ярошенка за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав Генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата Сергія Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва.
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