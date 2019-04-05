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Керівники фракцій парламентської більшості не прийшли на зустріч із Зеленським у Раду

На консультаціях лідерів фракцій і Зеленського не було чинного президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана
На зустрічі керівників фракцій Верховної Ради з новообраним президентом України Володимиром Зеленським не були присутніми глави фракцій більшості "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов і "Народного фронту" Максим Бурбак.
Керівники фракцій парламентської більшості не прийшли на зустріч із Зеленським у Раду Фото: rada.gov.ua

Біля будівлі парламенту в суботу, на зустрічі з Зеленським присутнє керівництво Верховної Ради: спікер Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко і віце-спікер Оксана Сироїд, розповів народний депутат з фракції "Народний фронт" Андрій Левус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фракцію БПП на зустрічі представляє народний депутат Олександр Черненко, "Народний фронт" - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко,

Також на зустрічі присутні голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк, голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар. Фракцію "Батьківщина" представляє парламентарій Іван Крулько.

Левус також зазначив, що на консультаціях лідерів фракцій і Зеленського не було чинного президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, що президенти Дональд Трамп та Володимир Путін під час останньої телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів.

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04 05 2019 19:21
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