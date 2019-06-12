Керівництво аеропорту "Київ" має намір подовжити злітно-посадкову смугу

У результаті реконструкції зміниться конфігурація льотного поля.

Злітно-посадкова смуга (ЗПС) міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни") може стати довшою на 550 метрів, що дозволить аеродрому обслуговувати повітряні судна більшого розміру і за будь-яких погодних умов. Про це заявив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський, повідомляє LB.ua.

"Розроблено майстер-план реконструкції аеродрому "Київ", який має п'ять різних варіантів. Кожен з них передбачає подовження ЗПС на 550 м, поліпшення характеристик систем заходу на посадку (це і світлосигнальне обладнання, і радіонавігаційне). У результаті реконструкції зміниться конфігурація льотного поля", - розповів Денис Костржевський.

За його словами, майстер-план реконструкції аеродрому розробляла іноземна компанія з колосальним досвідом. Костржевський пояснив, що зараз найбільше повітряне судно, яке в аеропорту "Київ" здатні обслуговувати без обмежень - це Boeing 737-800, а після реконструкції там зможуть обслуговуватися літаки типу Airbus A321 або Boeing 737-900.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") на 90% належить інвестгрупі UFuture бізнесмена Василя Хмельницького, ще 10% належить його керуючому партнеру. За 7 років співпраці з київським аеропортом UFuture вклала в нього понад 2,5 млрд грн.

Останню реконструкцію в аеропорту "Київ" проводила у травні: на 9500 м² збільшили площу терміналу А, збільшили (до 23 700 м²) на 40% (до 135 паркомісць) і повністю оновили паркінг. Ці роботи обійшлися інвестору в 630 млн грн.

Аеропорт "Жуляни" розташований за 8 км від центру Києва, його площа - 265 га. Зараз він має одну ЗПС довжиною 2310 м і шириною 45 м.

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