Керівництво Гельсінкі розпочинає процес конфіскації льодового палацу, яким володіють олігархи рф

Процес добровільного продажу передує початку процесу експропріації.

Місцева влада Гельсінкі у Фінляндії завтра почне процедуру експропріації льодового палацу "Хартвалл". Вона частково належить російським олігархам.

Про це повідомляє Helsingin sanomat.

На засіданні буде розглянуто процес добровільного продажу залу російськими акціонерами. Процес добровільного продажу передує початку процесу експропріації.

До кінця березня місцева влада чекала офіційного підтвердження добровільних торгів, але досі не отримала його.

Наразі 45% акцій арени належать структурам російських олігархів Романа Ротенберга і Геннадія Тимченка. Влада міста не зацікавлена в постійному володінні залом. Їхньою метою є подальший продаж арени фінським власникам.