Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Керівництво Гельсінкі розпочинає процес конфіскації льодового палацу, яким володіють олігархи рф

28 березня 2024, 09:29
Керівництво Гельсінкі розпочинає процес конфіскації льодового палацу, яким володіють олігархи рф
Стоп росія
Процес добровільного продажу передує початку процесу експропріації.

Місцева влада Гельсінкі у Фінляндії завтра почне процедуру експропріації льодового палацу "Хартвалл". Вона частково належить російським олігархам.

Про це повідомляє Helsingin sanomat.

На засіданні буде розглянуто процес добровільного продажу залу російськими акціонерами. Процес добровільного продажу передує початку процесу експропріації.

До кінця березня місцева влада чекала офіційного підтвердження добровільних торгів, але досі не отримала його.

Наразі 45% акцій арени належать структурам російських олігархів Романа Ротенберга і Геннадія Тимченка. Влада міста не зацікавлена в постійному володінні залом. Їхньою метою є подальший продаж арени фінським власникам.

Гельсінкірф тероризмолігархи рф

Останні матеріали

Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється